Kus on nalja piir?

Täna võib juhtuda Netflixi kontoris see, et mingi osa töötajatest jalutavad välja, streigivad, protesteerivad ja riskivad oma töökohaga. Miks? Sest Netflix tõi kahe nädala eest välja Ameerika kõige populaarsema koomiku Dave Chappelle’i tunniajase stand-up’i „The Closer“, kus ta pühendab aega ka sellele, et teha selgeks, et LGBTQ+ kogukond on läinud oma nõudmistega üle piiri ning ühiskond laseb end sellest kaasa vedada.

Ma ei taha anda detaile ega tõlkida Chappelle’i nalju, sest te peaksite „The Closerit“ kindlasti ise vaatama, kui teid huvitab sõna- ja loomevabaduse teema. Sest see, mis toimub Ameerika Ühendriikides, määrab kogu maailma tooni. Varem või hiljem jõuavad need lained ka väiksesse Eestisse.