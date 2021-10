Pandeemia kiuste – pealinna uued peopaigad

Olgugi et normaalset elu laastab ja kägistab pandeemia, on pealinnas viimase pooleteise aasta jooksul avatud hulk klubisid, klubikesi ja baare.

Osa neist on juba ka kinni pandud. Nagu näiteks audiobaar Sabin, mis toimetas tänavu maist septembrini aadressil Kalasadama 8 ning leidis tipp-topp vastuvõtu. „Hoone kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsile ja ootas juba mõnda aega ehitusluba, et maja täies mahus renoveerida. Saime pakkumise rentida ruume viieks kuuks ning otsustasime ajutise pinna pakkumise vastu võtta, et audiobaari kontseptsiooni testida,“ ütleb üks Sabina pidajatest Alari Orav.

Mõni uus paik on end juba väga põhjalikult kultuuriellu sisse söönud – nagu napilt enne esimest eriolukorda avatud kogukonnaklubi Uus Laine Kalamaja ja Balti jaama piiril. Mõnda paika alles ehitatakse ...