Kõige juur on koroonakriis. Nakatumisnäitajad üha kasvavad, Eesti on kõige punasemas tsoonis ja Euroopa Liidu riikide seas ühes kehvemas seisus. Miks valitsus ei suuda otsustada?

Kui rääkida ministritega – jätame nimed kõrvale –, ollakse hinnanguga otsustamatuse kohta nõus. „On käinud palli veeretamine ühelt poolt teisele,“ mainib üks valitsusliige.

Poliitikud ei ütle, et poleks mõtteid ja ideid. Arutelud on olnud sisukad, ideid on, ainuke, mida pole, on otsused. Või kui ongi, siis kuidagi ähmased ja edasilükkavad.