GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Globaalne kõigepuudus

ADELE’I KAMMBÄKK Kaunis lauljatar on tagasi. Lahutus on selja taga, uue plaadi esimene singel on väljas ja peagi ootab ees avameelne gigaintervjuu Oprah’le. Mis siis muud kui taskurätid pihku ja ootama!

KATRI RAIKI VÕIT Tore näha, et Katri Raiki valimis­ponnistus Narvas sai nii vägeva tulemuse. Ehk saab ta nüüd hakata ka linnavalitsuse tube tuulutama. Hip-hip-hurraa, Katri!

54,8 PROTSENTI Valimistel osalenute protsent oli natuke suurem kui eelmistel KOV-valimistel, aga ikkagi – mida tegid ja millest mõtlesid peaaegu pooled valijatest?

GLOBAALNE KÕIGEPUUDUS Iseenesest on ju vähem tarbimine ainult hea, aga see, kui maailma eri paigus on puudus kõigest alates kohvist ja kivisöest kuni paberi ja mänguasjadeni, teeb ikka murelikuks küll...

NÄDALA SÕNA: KARUDUO Segastel aegadel, kui ümbruskonnas ei näi möllavat muud kui Covid-19, tõttab appi Lätis rahmeldav karuduo. Nimelt saime esmaspäeval lugeda uudist, et Põhja-Vidzemes püüti pärast mitu päeva kestnud tagaajamist kinni kaks karu, kes olid arvatavasti pärit Eestist ja mürgeldasid inimeste kodudele liiga lähedal. Vaata ka "Situ ruttu, karuduo tuleb", Vladimir Putin, dünaamiline duo, duolingo, Duplo, Amor Trio, "Un, Dos, Tres, Maria", karuperse, “Karujaht Pärnumaal”, “Duett-duell”, Ago Gaškov, Ragnar Kond, Dua Lipa, Ines Karu, Armin Karu, Kurzeme stroganov, Kaimar Karu, double penetration, Karulaane jenka, mustikas, Nightlight Duo, Simmani Duo, Modern Talking, Winny Puhh, Grizzly Bear, Panda Bear, "Lāčplēsis".