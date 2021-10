Idufirma maksab koertele töötajatest rohkem palka

Siilipoeg näeb kaktust ja küsib: „Emme, kas see oled sina?“

Eriti hinnatud on koer Urmas, kelle palk ulatub juhatuse liikmete palgaga samale tasemele.

Ent miks üldse koerale palka maksta? Polt Astrology personalijuht Anna-Liisa Boldt selgitas, et tasuta õlu, massöörid ja pinksilauad olid kallid ja ebaefektiivsed, üks tublimat sorti koer parandab töötajate sooritust märksa tõhusamalt.

Koer Urmas on oma kõrget palka igati väärt, sest talle on omane väärikas ilme ja tõsine silmavaade. Kui Urmas mõnda töötajat vaatab, tuleb töötajale kohe meelde, mis tal veel tegemata on.