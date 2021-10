Timo ja Erika kolisid Nõmme mändide alla aastal 2008. Uus kodu mõjus idüllina. Eestiaegses majas on sajaruutmeetrised ja suuremad kõrgete lagedega korterid. Elamu on kaasomandis.

Pikapeale said nad aru, et elanike vahel hõõgusid suured pinged, mis on viinud mitme perekonna väljakolimiseni.

Suvel 2012 mängib Erika laps liivakastis, Erika istub seal kõrval teki peal. Tsiteerime politsei dokumenti: “Mingil hetkel tuli Mai õue, käes pannkoogitaldrik mustikamoosiga ning viskas need Erikale pähe. Erika käsi oli paistes ja valus. Ta helistas politseisse.”

Mustikamoosiga määrdunud Erika sõnul mõnitas ...