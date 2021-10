Miks arendab Ørsted Eestis hiiglaslikku meretuuleparki?

Balti merel on tohutu tuuleenergia potentsiaal. Me oleme väga huvitatud koostööst Eesti Energiaga, samuti Lätiga.

On see ühegigavatise (GW) nimivõimsusega tuulepark Ørstedi-suguse firma jaoks ka tohutu?

Kõige suurem meretuulepark maailmas on meie oma, selle nimivõimsus on 1,2 GW (Hornsea park Põhjameres). Järgmine on meil Hollandis suurusega 750 MW. Seega 1 GW tuulepark on meiegi jaoks väga suur.

Kuidas te saite taanlased nõusse, et neid tuuleparke on vaja rajada? Need on kõikjal rängalt ebapopulaarsed.

See on teie väide, et need on ebapopulaarsed. Mina seda nii ei näe. Taanis on ...