SAHINAD | Võimalik kokkulepe keski annetusskandaalis

Võimalik kokkulepe keski annetusskandaalis



Järgmisel nädalal algab kohtus Keskerakonna 50 000- eurose annetuse tagamaade arutamine. Prokuratuur heidab ärimees Martin Künnapile ja tema eksnaisele Jana-Helen Juhastele (pildil) ette, et nad korraldasid varjatud annetust, ning keskerakondlasele Catalina Porrole, et ta kauples mõjuvõimuga, lubades annetuse eest midagi Künnapile meelepärast ära korraldada. Sahistatakse, et Künnap soovib minna prokuratuuriga kokkuleppele. Kokkuleppele minnakse üldiselt juhul, kui süüdistataval on vahetada prokuratuuriga väärtuslikku infot või loota nii (süü omaks võttes) kergemat karistust.