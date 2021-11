Lahutus on mõeldud vaid tugevatele

Ühel päeval kaotas tuntud ajakirjanik Heidit Kaio hääle. See juhtus umbes neli aastat tagasi. Me istusime Viru keskuse kohvikus ja ma uurisin ääri-veeri, kas ta on arstidele oma häälekaotusest rääkinud. Jaa, oli küll ja kõik olevat korras... meditsiinilises mõttes. Kuna ta osales ka laupäeviti Vikerraadio saates „Rahva teenrid“, siis torkas häälekaotus teravalt kõrva. Nüüd, lugedes tema raamatut „Vestlused Priiduga. Lahutus“, sain teada, et häälekaotus võis olla organismi reaktsioon elus tekkinud raskustele, näiteks ema dementsusele. Aga ka sisimas tekkinud veendumusele, et tema pikk, 23 aastat kestnud abielu on tõenäoliselt lõppemas.