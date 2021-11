Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik helistas ja kirjutas korduvalt kaebajale, kuid kaebaja ei soovinud omapoolseid kommentaare jagada. Leht leiab, et pealkiri on õpetaja hinnang töökeskkonnale ja suhetele tööandjaga ning tegemist on õpetaja tunnetusega. Leht leiab, et õppealajuhataja ja koolidirektori väiteid saab kasutada usaldusväärsete allikatena, sest nad on kooli pikaaegsed töötajad ja neil on ülevaade koolis toimunust.

Artikkel räägib müstilise käekirjaga sissemurdmistest Tallinna toitlustusettevõtja kinnisvarasse, millest ühel juhul oli kohtu hinnangul tegemist kindlustuskelmusega.

Kaebaja leiab, et artiklis on teda kujutatud pätina, kes osales kindlustuspettuses, ja jäetud mulje, justkui oleks see kohtus ka tuvastamist leidnud. Kaebaja selgitas, et tegelikkuses tal kirjeldatud kindlustuspettusega mingit seost ei ole ning talle ei ole ka kunagi esitatud kahtlustust. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on tema nimevahetus seotud supervõimete, identiteedivahetuse ja kangelaskostüümiga, ning ta leiab, et need väited tema kohta on eksitavad. Kaebaja leiab, et tema foto kasutamisega on loodud otsene seos pettustega ja see jätab mulje, et ta on üks kolmest pätist. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt kommentaari ei küsitud.

Eesti Ekspress vastas ­Pressinõukogule, et kaebaja kasutab kahte nime ning artikli väide kahe identiteedi kohta on seega õige. Leht selgitas, et kaebaja on artiklis seostatud petuskeemiga äripartneri sõnade kaudu. Samas märgib leht, et kaebajat ei ole kurjategijana käsitletud ja artiklis on selgelt väljendatud, et kaebaja kohta muid tõendeid peale ühe osalise ütluste ei ole. Leht märkis, et tegemist ei ole konflikti sisaldava artikliga eetikakoodeksi punkt 4.2. tähenduses. Autor on artikli kirjutanud uurimisasutuste poolt kogutud tõendite ja kohtuotsuse alusel ning asjaosaliste käest eraldi seisukohta ei küsitud, sest seisukohad on üheselt väljendatud dokumentaalsetes tõendites. Leht leiab, et kaebaja ei ole artiklis kasutatud nimega identifitseeritav.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Eks­press rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja isik artikli põhjal identifitseeritav, kaebaja on fotol, mille pildiallkiri kasutab muu hulgas mõistet „pätt“. Pildiallkirja ja kaebaja isiku vahel seoste tekkimist lugeja silmis pole välditud. Samuti on kaebaja isik artiklis illustratsioonide, kujunduslike ja tekstiliste võtete kaudu paigutatud kindlustuspettusest rääkiva loo konteksti viisil, mis annab lugejale võimaluse tajuda teda ühel või teisel viisil kindlustuspettuse ehk kuriteoga seotud isikuna, kuigi sellekohast kohtuotsust kaebaja kohta ei ole.

