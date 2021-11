Väiksem kehakaal, suuremad musklid, pruunim nahk: milliste keelatud ainete abil Eesti jõusaalihundid end vormi ajavad

Paari nädala eest kirjutas Eks­press, kuidas dopinguäri pidanud kulturismi eksmaailmameistri Dmitri Uiba, tingimisi vanglakaristuse saanud lihamäe Viimsis asunud garaažiboksist avastati kokku 89 ravimit, mille „tõenäolised päritolumaad ulatuvad Kasahstanist Inglismaa ja Moldovani“.

Vaatleme Uiba dopinguapteegi näitel, milliseid illegaalseid ravimeid on (või vähemasti veel hiljuti oli) Eesti mustal turul saada, et saavutada soovitud tulemusi, näiteks väiksem rasvaprotsent, ilusamad ja suuremad lihased, parem võhm või päikese poolt paitatum nahk. Ning kuidas teha seda kõike minimaalsete riskidega: nii et naisena ei hakkaks kasvama vuntsid ega peenis, mehena aga ei tõmbuks keha sisse munandid ega tekiks nibude ümber väikesi rasvpatju, mis näevad välja nagu rinnad. Ja et isegi infarkti saamine poleks üleliia tõenäoline.

Ekspress ei välista ühtki nimetatud kõrvaltoimet ega soovita kellelgi tarbida ravimeid muul moel kui ametlikult ette nähtud viisil.