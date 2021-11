Vahel taban end mõttelt, mis on melomaanile nagu ketserina tuleriidal põlemine: a mis vahet seal on? Helid on kõik võrdsed, liiguvad üles ja alla, neil on eri värvid, tempod ja teekonnad, nad suhtlevad omavahel – okei, läheb juba põnevaks. Aga ikkagi, kiuslik küsimus jääb: miks mõni helikombinatsioon on ilusam või parem kui teine, see on kõik ju kokkuleppe küsimus, mängus on kuulajate erinevad arusaamad, harjumused, kogemused.