GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Hüvasti, totakad reeglid!

HÜVASTI, TOTAKAD REEGLID! Rahvusvaheline käsipalli föderatsioon otsustas, et naiskäsipallurid ei pea enam kohustusliku vormiriietusena kandma nappe bikiinipükse. Tere tulemast 21. sajandisse, spordirahvas!

MINISTER OTI OTSUS Segaselt põhjendatud, aga lõppkokkuvõttes õige käik. Kui edasi ei saa, tuleb tagasi astuda.

TEENINDAJATE PEEDISTAMINE Egoistlikud piirangute­vastased ründavad piletimüüjaid, baaridaame-baarmeneid, restoranide-kohvikute teenindajaid jne. Nüüd arvas üks õnnetu, et peaks selvekaupluste kassiire kiusama. Saame aru, et on raske ja pea läheb segi, aga raske on kõigil.