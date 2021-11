Suurim nakatumine on vähevaktsineeritud maakondades

Eesti suurima koroonasse nakatumisega maakond on Põlvamaa. Seal oli viimasel 2 nädalal 100 000 elaniku kohta 2710 nakatunut. Ka reoveeuuringud näitavad, et just Põlvamaa on kõige kehvemas seisus.

