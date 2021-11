Kontaktõppega jätkanud Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar: distantsõppe tagasilöök laste vaimsele tervisele on liiga suur

Direktor Saar ise ütleb, et ta on oma meeskonnaga „kriitiline partner“ mitte ainult linnavalitsusele. Ka ministeeriumile (õppekavaga seoses), ka terviseametile ja andmekaitseinspektsioonile võib ta olla kriitiline partner.

Poolteist aastat tagasi ei olnud distantsõppele üleminek probleem. Ka Tallinna Reaalkoolis oli entusiasm distantsile minna väga suur, räägib direktor Saar.

„Oleme kasutanud e-õppekeskkondi aastaid – alates 2007. aastast. Meil on meililistide süsteem. Me ei osanud arvata, et tagasilöök on nii suur. Ja selline elulaadi muutus – veeren voodist arvuti juurde ja tagasi –, sotsiaalse poole täielik väljalülitumine käib ikka üllatavalt kiiresti. Ja et see õpilasi vaimselt nii palju mõjutab! Kui paljud on pöördunud psühholoogi ja eripedagoogide poole