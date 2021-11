Kontaktõppega jätkanud Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar: distantsõppel on õpilaste vaimsele tervisele väga suur mõju

Ta ei taha, et jääks mulje, nagu oleks ta linnavalitsuse vastane. Või mingi mässaja. Või mingi tohutu selgroogne, kes tahab kõigele vastu astuda. Ta ei otsi konflikti. Ta lihtsalt järgib seadust.

Beckeri kappkell Tallinna Reaalkooli direktori kabinetis on tund aega ees. Kellelgi pole olnud mahti seda talveajale tagasi keerata. Tunnid on läbi, kell on kuus. Direktor Ene Saar räägib.

Kooli kodukord näeb ette, et pandeemiate puhul annab koolile käitumisjuhised terviseamet või vabariigi valitsus. Sellele on andnud kinnituse õiguskantsler. Direktor Saar saatis terviseametile neljapäeval, 28. oktoobril järelepärimise, kuidas olukord on.