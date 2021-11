Stalingradi lahing läks ajalukku kui teise maailmasõja suurim ja veriseim. Novembrist 1942 alates osales seal ainsa Eesti üksusena – sakslaste poolel – 36. rindepataljon. Hiljuti tuli päevavalgele üksuse velskri Tarmo Mägi päevik, milles on kirja pandud eestlaste Stalingradi-kuud kogu oma metsikuses ja õuduses. See on erakordne ajalooline materjal, täpne ja samas elavas sõnastuses.