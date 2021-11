Kaasahaarav vaesus ja ängistus

Ameerika meedias sai 2013. aasta sügisel tuntuks anonüümne blogija, kelle väga ausa ja isikliku essee pideva süvavaesuse kogemusest korjasid üles suured USA väljaanded, näiteks The Huffington Post ja Washington Monthly Magazine. Kõrgharidusega, kahte töökohta pidav kahe lapse ema loeb oma blogipostituses üles pika rea olmedraamasid ja -ebamugavusi, millel on kalduvus paisuda olmetragöödiateks juhul, kui neid läbi elav isik on vaene. See hetk, kui elekter lõpuks maksmata arvete tõttu välja lülitatakse. See hetk, kui auto jääb keset teed seisma, aga vajamineva bensiini jaoks ei ole sentigi raha – autor ei varja, et ise sellisel hetkel autos olles lohutamatult nuttis.