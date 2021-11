Mõni koalitsioonipoliitik paneb käe südamele ja ütleb, et talle tuli Anneli Oti lahkumine üllatusena. Teadjamad aga räägivad, et Oti minek oli ammu kindel. „Ise ära ei läinud. Aga keegi ei öelnud ka, et uks on seal,” kirjeldatakse meetodit, kuidas kultuuriminister välja vahetati.

Kuid Tiit Teriku toomist valitsusse loetakse Reformierakonnas signaalina, et Keskerakond plaanib valitsuses otsad kokku tõmmata...