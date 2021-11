Erki eramu asub pealinna servas. Uksel tervitab tulijaid viisaka lühikese haugatusega lastesõbralik labradori retriiver, seinad on kaetud rõõmsate perepiltidega. Aga Erkit ennast vaevavad ärevus- ja unehäired.

"Meestel on palju ärevust," tunnistab ta. "Paljud meist tunnevad ühiskonna suurt survet, et peame olema igas olukorras mehed suure M-tähega. Kiire elutempo nõuab kiiret stressileevendust – olgu see siis alkohol, mõnuained või hoopis keegi poolvõõras, kes pakub füüsilist lähedust ja hellust. Ravimid, narkootikumid ja alkohol on märksa kättesaadavamad kui psühholoogiline abi."

Et olla teistele samamoodi tundvatele meestele toeks, on ta nõus ära rääkima oma loo, mis tema pere äärepealt hävitanud oleks