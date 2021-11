Taksomaffia kuulsusrikas elu ja kuulsusetu surm: kohtumõistmine kuritegeliku süsteemi nelja viimase juhi üle sai üllatava lõpu

Kui Diima 2015. aastal Tallinnas Taxify äpi abil taksot sõita ja lisaraha teenida püüab, avastab ta kiiresti, et see pole lihtne.

Diima sõidab D-terminali lähistel asuva hotelli Seaport tühja parklasse. Peagi pargivad tema kõrvale kaks järjekordset taksot. Saabi rooli keerav Stjoopa ja Mercedesega kliente teenindav Dmitry Krykanov. Dmitry pargib oma auto selliselt, et Diima ei saa ära sõita. Seejärel jalutab ta Diima juurde ja ütleb, et too parklast kaoks.

„Miks ma pean ära sõitma. Oled koha ostnud või on see sinu hotell?“ pärib Diima.

Dmitry selgitab, et kui Diima käsku ei täida, tuleb seda selgitada teistmoodi.