Just kultuurisõda Lukašenka ja Putin tahavadki

Aljaksandr Lukašenka pole asjata paaria. Tema juhitava režiimi eksistentsi tagavad üksnes hirm ja vägivald. Kui keegi selles veel kahtles, vaadaku Valgevene-Poola piiril toimuvat.

Inimhulkade relvana kasutamine on üksnes kraad lahjem julmus kui tapmine. Suunata mitu tuhat hinge, kel igaühel omamoodi mured ja lootused, vastu vaba maailma müüri ning hõõruda siis käsi ja vaadata, kuidas eurooplastel selle peale mõtlemine kinni kiilub.

See on halastamatus, milleks on võimelised need, keda on kogu elu selleks drillitud.