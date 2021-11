Kes paneb üles salvava kommentaari, nagu „Kle, sa ei oska ikka üldse pildistada, mida see tihase pilt rsk sul ütlema peaks? Get real, mul on siin krdi 30 tihast iga päev akna taga. Pista oma tihane sinnasamusesse!“ lendab grupist sama kiirelt kui tihased ise pekitüki poole.

Läinud suvel käis „Looduse pildipanga“ grupist läbi puhastustuli. Ühtäkki lõi muidu rahulik seltkond vihast pulbitsema. Iga natukese aja tagant vilkus Peebu Messengeri-aken ja inimesed hakkasid ka gruppi postitama ärritunud sõnumeid