„Igavesed“ - filosoofiline teos, millest puudub ajakohasus ja lõbu

Kuigi Disney/Marveli pangakonto väljavõte otsekui viitaks, et see pole oluline, on Marveli kinouniversumis alati olnud peidus teatav püüe anda oma tööstuslikule masinavärgile auväärset autorikino hõngu. Taika Waititi, Ryan Coogleri või Cate Shortlandi suguseid lavastajaid palgates on suurstuudio lasknud laitmatu indie-kino mainega režissööridel astuda superkangelaste maailma, kaasas oma nägemus.

Suures plaanis on see lähenemine töötanud – autoritele on antud piisavalt tegutsemisruumi, et oma unikaalset käekirja ka Marveli universumis kasutada, kuigi korporatiivibosside nõudliku silma all. Nii kriitikute kui publiku poolt väga soojalt vastu võetud „Nomaadimaa“ lavastaja Chloé Zhao on uusim liige selles režissööride reas.