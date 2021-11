Päikesekuninga uued rõivad

„Moedisain me seljas teeb kaasa ja läbi kõike sedasama mis keha. Mulle meeldib pidada loomingulist kahekõnet vormi ja liikumise vahel,“ tõdeb moedisainer Kristian Steinberg. Ta elab kolmandat aastat Shanghais ning juhatab moedisaini osakonda Istituto Marangonis. Kristiani juhendada on umbes sada üliõpilast. Moe­disainer, kes on riietanud muu hulgas androgüünsuse printsi, Suede’i lauljat Brett Andersoni, Jordaania kuningannat Raniat ja popiprintsess Kylie Minogue’i, lõi nüüd esimest korda kostüümid teatrilavale – Päikesekuningale ja tema kaaskonnale.