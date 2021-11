Süvavõltsing väänab meie reaalsustaju juba nüüd ja praegu

Peamiselt seetõttu, et see pole enam ammu üksnes professionaalsete filmistuudiote leib, vaid laiatarbekaup. Tarvis pole enam kallist tehnikat või suurt stuudiot, et luua video, kus pärisinimesed ütlevad justkui pärisasju, ent tegelikult on kõik üks suur võltsing.

Seda, kui lähedal see mure meie kodule on, näitas kevadel toimunud riigikogu väliskomisjoni arutelu, kus näiliselt vestlesid rahvasaadikud videosilla vahendusel Aleksei Navalnõi liitlase, Leonid Volkoviga. Kuid tegelikult oli mees võltsitud ja töödeldud videopildi taga pahatahtlikud manipuleerijad.