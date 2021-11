Mul ilmselt vedas kõvasti, et juhtusin Desmond Morrise raamatut „The Naked Ape“ lugema juba 1970. aastatel. Raamat ilmus 1967. aastal ning tekitas maailmas enneolematut furoori. Morris on inglise zooloog, etoloogia (loomade käitumise uurimine) ühe alusepanija, maailmakuulsa Niko Tinbergeni õpilane ja kolleeg. Tänaseks on Morris ise ka juba ammu maailmakuulus. Ta on kirjutanud poolsada raamatut loomadest, inimestest ja nende käitumisest.