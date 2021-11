Kaamose leevendajad – lollid, saamatud ja kiimas vampiirid

Mockumentary-stiilis seriaali „What We Do in the Shadows“ keskmes on aastasadu vanad vampiirid – New Yorgis ühist maja jagavad kolm tavavampiiri, üks energiavampiir, üks ehtsast inimesest abiolend – ning nende püüd kiirelt arenevas moodsas maailmas kuidagi hakkama saada. Tänapäeva elu kommete ja tehnoloogilise arengu kõrval tuleb neil ööst öösse maadelda teiste vampiiridega, vampiirisoo traditsioonide, kõikvõimalike muude üleloomulike võimetega olendite ning isiklike ambitsioonide ja kapriisidega.

Kui tavalised vampiirid on supervõimekad, -kavalad, -arukad ja -julmad elegantsed ning glamuursed vereimejad, siis „Mida me pimeduses teeme“ vampiirid on ropendavad kohmakad tohmanid.