Järjekordselt distantsõppelt naasnud 4. klassi lapse ema: kohutavalt kurb, mida see mu lapsega teeb

Kolm Tallinna koolilast – keda esindasid kohtus nende vanemad – vaidlustasid enda ­distantsõppele saatmise ehk sisuliselt kaebasid koolid kohtusse. Eelmisel reedel saavutasid nad esialgse õiguskaitse – kohus keelas edaspidi distantsõppe ilma Terviseameti nõusolekuta.

Paljud pered on väsinud pidevast kartusest, et kellegi äkkotsus võib lapsed iga hetk taas nädalateks koju jätta ja terve elukorralduse pea peale keerata. Kas kooli kohtusse kaebamine on tõesti ainus lahendus viimaks laiaulatuslikust distantsõppest ja selle õppevormi aina normaalsemaks muutumisest pääseda?

Peilin kolleegi abiga välja vanemad, kelle lapsed oma kooli kohtusse kaebasid. „Mul ei ole soovi antud kaasust lähemalt kommenteerida