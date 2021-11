Kaja Kallase katsetus kõrghariduseta keskkonnaministriga saab lõpu

Tänavu juulis kirjutasime, kuidas keskkonnaminister Mölder näitas end Äripäeva raadiole antud usutluses enesekindla kodumaise metsa- ja õlitööstuse kaitsjana. Keskkond tundus teda aga huvitavat vaid niivõrd, kui Brüssel käsib. Et ikka „ootame, mis piirangud saastamisele Brüssel siis saadab“. Tohutud üleujutused, põlengud ja põuad ministrit iseseisvalt mõtlema ei pannud. Ent Kaja Kallase eksperiment kõrghariduseta inimese keskkonnaministriks kinnitamisel tundub pigem edukas. Möldri jutt on üldiselt vinks-vonks.

Keskkonnaministeeriumi kaudu tulevad Eestisse suurimad toetused, mis põhjustavad suurimaid muutusi Eesti majanduses. Seetõttu ongi oluline, et eksperiment õnnestuks.