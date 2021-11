Kõlvartini on jõudnud ridamisi kaebusi autojuhtidelt, kes on märganud, et ratturid kimavad neist rahulikult mööda, sellal kui autod ummikus ootama peavad.

„Näiteks autojuht Margus Nõmmelt kurdab, et Pärnu maantee viaduktil peab ta kogu aeg pealt vaatama, kuidas nii jalgratturid, trammid kui äärmuslikel juhtudel isegi jalakäijad temast mööduvad, sellal kui Margus ummikus ootab. Kas nii on ilus?