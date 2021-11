„Rehepapp, mu nimi on rehepapp!“

Kunstnik Veiko Tammjärv joonistas graafiliseks romaaniks ümber Eesti kirjanduse tähtteose – Andrus Kivirähki raamatu „Rehepapp ehk november“. Tammjärve eelmine graafiline romaan ilmus möödunud aastal. Selleks oli „Hukkunud Alpinisti hotell“, mis põhines Tallinnfilmi kunagisel menufilmil ja vendade Strugatskite raamatul. „Rehepapist“ lavastas filmi Rainer Sarnet ning see sai nagu romaangi kultusteoseks. Erinevalt „Hukkunud Alpinisti hotellist“ ei ole koomiksikunstnik Tammjärv seekord oma teose visuaali aluseks võtnud filmi. Tegelaskujud ei sarnane filmitegelastega ning see on kunstniku teadlik valik.