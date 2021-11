Vastuolulise režissööri topelttagasitulek

Ei juhtu sageli, et Eestis esilinastub korraga kaks maailmakuulsa lavastaja mängufilmi. Neil päevil aga just nii on, sest soomlane Aku Louhimies jõuab kinolevisse suurejoonelise, osalt Eestis filmitud põnevikuga „Omerta 6/12“, PÖFFi põhivõistlusprogrammist leiab aga tema kammerliku draama „Ootus“.

Pagemine üle Soome lahe ei tulene üksnes suurest armastusest Eesti vastu. Louhimiest võib pidada põhjanaabrite viimase aja vastuolulisimaks lavastajaks. Jõudnud 2017. aastal Soome toona läbi ­aegade kalleima filmiga „Tundmatu sõdur“ karjääri absoluutsesse tippu, rebis mehe sealt alla kohalik #MeToo skandaal, kui mitmed (nais)näitlejad süüdistasid Louhimiest väärkohtlemises.