GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Kokkuhoid laste tervise arvel

PÖFF On väike ime, kui rahulikult ja kenasti on tänavuaastane PÖFF valitsuse eriloaga siiski toimunud. Saalid on täis, inimesed käituvad viisakalt, näitavad koroonapasse, kannavad maske ja naudivad maailma parimat filmikunsti.

PIPARKOOGID Jah, juba on saadaval sadat sorti tainast ja erinevaid juba valmis küpsetatud piparkooke. Jah, nad teevad meid paksuks. Jah, nad maitsevad imeliselt. Aga just praegu tasub neid ohjeldamatult näost sisse ajada, sest see patune tegevus on legaalne veel vaid kuu aega!

KOKKUHOID LASTE TERVISE ARVEL Kevadel jagati omavalitsustele 30 miljonit eurot, et nad parandaksid koolide ventilatsiooni koroonanakkuse ohu vähendamiseks. Vähesed on raha selleks kasutanud, enamik kulutas raha millekski muuks. See on nii bääd!

MEHED, SAMM ETTE! Talibani uute ususuuniste järgi ei tohi Afganistani televisioonis enam näidata telesarju, kus teevad kaasa naisnäitlejad. Meenub, et ka Vana-Kreeka teatris mängisid ainult mehed, kes vastavalt vajadusele maski ette panid, et naiste osi mängida...

NÄDALA SÕNA: IPODROOM Aktuaalne hellitusnimi Tallinna Börsi viimasel ajal tabanud suurele IPOde ehk aktsiate esmapakkumiste lainele. Hakkajamad kodanikud möllavad börsil aktiivselt, pakuvad uute börsile minevate firmade aktsiaid mitmekordselt üle ja teevad rahakarussellil kiireid ringe. Kas sul on IPOdroomil juba lemmikhobune välja valitud?