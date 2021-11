Keskkonnaminister Erki Savisaar (43) sõidab laupäeva õhtul oma piraka halli maasturiga Vormsilt suvekodust Tallinna poole tagasi. „Metsas toimib see paremini kui mõni teine auto,“ ütleb Savisaar. Ta ei arva, et peaks kümme aastat vana diiselmootoriga Nissan Pathfinderi keskkonnasõbralikuma vastu välja vahetama.

Savisaar selgitab, et kuna ta on oma maasturiga niivõrd kaua sõitnud, siis on tema ökoloogiline jalajälg selle võrra väiksem. Kurnab ju uue auto tootmine loodust niisamuti.