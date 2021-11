„Päris Rannap“ on korralik portreefilm, aga võimaldab küsida, kust lähevad dokitegija piirid

ETV pühapäevahommikuses menukas peresaates on Anu Välba ette diivanile kutsutud ühe kohe esilinastuva portreefilmi osapooled: portreteerija ja portreteeritav. Nad on omavahel justkui tülis või õigemini – konfliktis.

Diivani eesmises nurgas näeme ühte filmi kahest režissöörist – Aleksander Otsa, kes tunnetab oma selja taga tegelikult tervet filmimeeskonda, tänapäevaselt öeldes produktsiooni. Nad teavad, kuidas jutustada lugu ja jõuda parima tulemuseni – nii kirjutavad nad oma kodulehel. Mis on aga sama tähtis: neil on portreteeritava allkiri. Neil on film valmis. See tuleb kohe-kohe kinodesse. Aleksandril on palju jõudu varuks ja ta saab lubada endale heatahtlikkust.

Muusik ja helilooja Rein ­Rannap on diivani tagumises otsas ja üksinda. Tal on ainult tema kuvand, mida ta on tulnud kaitsma. Ta on tulnud ütlema, et filmitegijad on teinud sellise filmi, millega ta ei ole rahul.