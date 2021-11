„Maakodu on tõeline idüll!“ mõtles Eesti riigile kuuluva logistikafirma Operail juhatuse esimees Raul Toomsalu, kui ta sajandi alguses oma esivanemate kodukanti Viljandi lähistele muinasjutulise suvemaja soetas.

Toonasest idüllist on tänaseks järel vaid riismed.

„Mis kuradi banaanivabariigis ma elan? Mingi feodaal möllab ja tema vastu on võimetud nii vald, politsei kui ka kohtutäiturid!“ kirub Toomsalu täna sealsamas Taeveres ja tunnistab, et on viimasel ajal advokaatidele maksnud vähemalt 20 000 eurot.

See kohati anekdootlik lugu sai alguse mõned aastad tagasi,