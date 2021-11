Parmas ei sõida Moskvasse



Peaprokurör Andres Parmas sai kutse osaleda jaanuaris 2022 Moskvas Venemaa prokuratuuri 300 aasta juubelil. Parmas tänas kutse eest ja vastas, et kahjuks pole muude kohustuste tõttu võimalik pidustustest osa võtta. Venemaa peaprokurör Igor Krasnov (45) on Parmase (44) eakaaslane, mõlemad on ametis eelmisest aastast.