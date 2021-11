Meeletult kiired on päikesekiired.



Tohutult nobe on valgus.



Väga hea. Igati ilus sai algus.



Jätk tuli terake tobedam –



on pimedus valgusest nobedam.



Kuhu ka tõttab see päikesekilluke,



kõikjal on pimedus ees.



Päike on väikene, täiesti tilluke



tumeda kõiksuse sees.



Ometi on iga päikesekild



pimedaid paikasid ühendav sild.