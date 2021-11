Prokurör naise surnuks löönud mehe juhtumist: ta kahetses oma tegu ja otsis vabatahtlikult abi

"Kohtueelse uurimisega kogutud tõenditega tuvastati, et Kiur lõi naist üks kord näkku ja ohvri surm saabus ligikaudu kaks päeva hiljem. Tõendid kinnitavad, et kohe pärast lööki ja järgneval kahel päeval suhtles naine Kiuriga. Naine lahkus järgmisel päeval korterist, liikus ringi ning Kiuri ütluste kohaselt ei saanud ta aru, et naisel võib olla tekkinud tervisekahjustus, mis võib olla ohtlik ja vajada meditsiinilist sekkumist. Kogu sündmust hinnates on see eluliselt usutav, sest alkoholi kuritarvitajana võis naine ka tavapäraselt liikuda teatavate koordinatsioonihäiretega. Samuti ei olnud ohver pärast lööki verine ega kurtnud millegi ebatavalise üle. Seega ei tuvastanud me tahtlust tappa ning tõendid ei viidanud eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise soovile.