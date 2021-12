Mart Lätte: Putini missioon on Venemaa päästmine. Täpselt nagu Aleksandril, Ivanil ja Stalinil, kas pole?

Venemaal on ajaloomüüdid ja nende kaitse on olulisemad professionaalsest ja objektiivsest uurimisest. Miks on vaja Vene valitseval seltskonnal end ajaloo kaudu õigustada?