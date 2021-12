Luuletaja Katrin Väli loomingu valikkogus „Kasvab tagasi lindudeks“ on ligi kolmsada lehekülge, mis pilgeni kaunikeelelist, kuid krüptilist elutaju täis. Väli loominguga on kriitikud varemgi hambaid murdnud, see ei ole ennast kergesti kätte andmas. Peaaegu kogu varasemast retseptsioonist kumab läbi tõdemus, et looja luulemina on tabamatu, tema eesmärgid ebaselged, kõik kuidagi pudeneb käest, kaob, hajub, nihkub, võbeleb kuskil olemise ja olematuse piiri peal