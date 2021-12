Sinu sünnimaal ja üldse Põhjamaadel on sooliselt võrdõiguslike ja feministlike ühiskondade maine. Kas Rootsi on parem koht elamiseks kui näiteks Suurbritannia, kus sa juba ligi kümme aastat oled elanud? Kas Rootsi on sinu hinnangul soolise võrdõiguslikkuse näidisriik?

See pilt Põhjamaadest vajaks korrigeerimist. Rootslastele meeldib mõelda endast kui rahvast, kes on lahendanud soolise võrdõiguslikkuse küsimuse. Tõde on aga see, et me ei ole seda lahendanud