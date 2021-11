Kes teab teda lähemalt, ei soovi Kersti Kaljulaidi plaanide kohta midagi öelda. Kes jälgib mängu või on selles igapäevaselt sees, ütleb, et suure tõenäosusega tuleb Eesti eelmine president enne kevadet poliitikasse. Ja kui, siis sihiga võtta 2023. aasta riigikogu valimistelt peaministritool. Võimalus on selleks küps.

Kui EKRE poleks valitsusse saanud, siis võimalik, et erakonnad ei närveeriks Kaljulaidi pärast. Tänu EKRE-le sai muidu pigem tagaplaanil olnud presidendist poliitiline staar.