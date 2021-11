Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Benita Kodu kaebas Pressinõukogule, et artikli reklaamlõik lehe esikaanel jätab mulje, et loos on paljuski tegemist Villa Benitaga. Samuti on artikli pealkirjas nimetatud Villa Benitat ning loos on foto Benita Kodu hoonest, mille peale on laotatud ümbrikud rahakupüüridega. Kaebaja märgib, et hooldaja ei ole kuidagi seotud Villa Benitaga ja nende puutumus artikli temaatikaga on praktiliselt olematu. Kaebaja leiab, et lugejatel, kes tervet artiklit ei loe, võib jääda ekslik mulje, et tegemist oli Villa Benita töötajaga. Samuti leiab kaebaja, et artikli pealkiri ja tutvustus jätavad mulje, et Villa Benitas võidakse eakaid ära kasutada. Kaebaja ei ole rahul, et neile sõna ei antud, kuigi tõsiseid süüdistusi esitatakse.