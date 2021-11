Nad on avastanud maagilise kullasoone

Ui-ui ui-ui-ui-ui, ui-ui ui-ui-ui-ui – millega Ans. Andur nüüd hakkama on saanud!

Ega oleks vale arvata, justkui oleks Ans. Andur kõik need aastad, vaevumärgatav muie suunurgas, stoilise rahuga esto-Americana’t mänginud, ilma igasuguste üllatuste, kurvivõtmistega ja wtf-momentideta. Ei. Aga. Kuna mulle on kord Anduri T-särgi kandmise eest irvitamist osaks saanud („Sa oleksid selle särgiga autsaider ka Anduri kontserdil!“), siis kahtlustan, et osalt peetakse ansamblit lohvakaks ja kohmakaks indirokivaalaks Paidest.