Kunagi varem pole Eesti kohtutes vaieldud nii suure kunstivaranduse üle, kus üksainus maal võiks maksta väidetavalt 57 miljonit eurot.

Sellise vaidluse aga käivitas umbes viis aastat tagasi Venemaa ärimees Vladislav Gershkovich*. Gazpromi kontserni ettevõtetes figureerinud mees astus Aivar Pilve advokaadibüroosse, ütles, et on Moskvast, ning väitis, et sai tüssata eriti suure kaliibriga äris, kus liigub miljoneid väärt kunst. Ärimehe väitel tegid talle külma Eestis elavad ja toimetavad inimesed.