Euroopa Liidu ikkest pääsenud Suurbritannia müüs end šeikidele edasi

Jamaal Lascelles oli 21aastane, kui pääses esimest korda Kirde-Inglismaa suurima jalgpalliklubi Newcastle Unitedi eest pallimurule.

Mitte et nooruke mängumees pidanuks toona oma pead sellega vaevama, kuid tolsamal 2015. aastal lubas kuningriigi peaminister ­David Cameron, et britid saavad lõpuks hääletada euroliitu jäämise üle. Ning ligi 8000 kilomeetrit ­eemal Jeemenis sekkus Saudi Araabia sealsesse verisesse kodusõtta.

Kuus aastat hiljem on britid euroliidust väljas, Jeemenis on juba surnud ligi 400 000 inimest ning Lascellesist on saanud Newcastle’i kapten.

Nagu kõik teisedki kaptenid kandis ta äsjase nädalavahetuse mänguvoorus vikerkaarevärvilist käepaela, et toetada diskrimineeritud seksuaalvähemusi. Tippmängijad on „aktiivsed liitlased“, ütleb kõrgliiga turundusosakond.

Ent seesama kõrgliiga kinnitas alles oktoobris tehingu, millega Saudi Araabia kuningakojast sai Newcastle’i jalkaklubi ainuomanik. Kroonprints Mohammad bin Salmani kodumaal piisaks ainuüksi tollest käepaelast, et sõna otseses mõttes pea kaotada.