„Mis meid sinna tol päeval just sel hetkel ikkagi juhatas?“ Kaitseväelasena töötav Kaspar Sillamaa ja tema elukaaslane Elo Lättemägi on aasta aega saanud selle üle mõtiskleda, kuid õiget vastust pole nad veel leidnud.

„Ehk oli lihtsalt juhuste kokkusattumine?“ pakub Kaspar, kellest sai koos Eloga kolme inimese elupäästja. „Olen nüüd mõelnud rohkem ilmaelu peale, et mismoodi see ikka toimib. Kas tõesti on midagi kõrgemat, mis meid sinna juhatas, või on olemas kaitseinglid – nimetagu me seda kuidas tahes."

Elol ja Kasparil oli mullu 9. detsembril, neljapäeval pärastlõuna tööst vaba. Nad tahtsid minna loodusesse ja näha päikeseloojangut.