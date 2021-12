Kingsepp Vasja otsib bridžikaaslast

Detsembris tuleb Hiiumaal aastalõputurniir bridžis.

Võistlustabel on juba kokku sätitud. Endine hiidlane, Maaülikooli teadlane Allar Padari on paaris kingsepp Vasjaga Kärdlast.

Allar Padari hindab Vasja teravust, kiiret taipu ja ütleb, et Vasja on teravaim bridžimees kogu saarel. Vasja on saanud Hiiumaa meistrivõistlustel kõrgeid kohti.

Eerik Lillo, Vasja klubikaaslane, peab Vasjat emotsionaalseimaks mängijaks Hiiumaa bridžimeeste hulgas. Vasjas lööb välja slaavi temperament. Kui läheb hästi, on rõõmu kõvasti, kui nii hästi ei lähe, kuulevad mängukaaslased, mida Vasjal on ütelda.